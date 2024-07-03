Китай и Казахстан запустили транспортный маршрут в обход России

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Астану вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принял участие в церемонии запуска поставок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы казахстанского лидера.

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Токаев подчеркнул, что работа маршрута придаст новый импульс расширению транспортно-логистических связей в Евразии. Обе страны активно реализуют новые совместные проекты, в настоящее время ведется строительство третьего железнодорожного пункта пропуска Аягоз — Бахты. В прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок вырос на 22 процента.

Транскаспийский маршрут позволяет доставлять грузы из Китая в Западную Европу в обход России. После Казахстана он предусматривает отправку груза через Каспийское море в Азербайджан, а уже оттуда через Грузию либо в Турцию, либо по Черному морю в Румынию и на Украину, из которых товар отправляется непосредственно получателю.

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Токаев рассказал, что в прошлом году объем двухстороннего товарооборота двух стран составил 41 миллиард долларов (ранее указывались цифры на четверть меньше), и в ближайшее время Астана хочет удвоить этот показатель. Также в прошлом году объем китайских инвестиций в казахстанскую экономику вырос на 16 процентов. На сегодняшний день реализуются 45 проектов на сумму 14,5 миллиарда долларов.

В прошлом месяце глава Казахстана рассказал о росте товарооборота Казахстана и США в 2023 году на 30 процентов, до рекордных 4,1 миллиарда долларов. Товарооборот с Россией сократился на 3,7 процента, до 26 миллиардов долларов.