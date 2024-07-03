Герман Греф призвал смотреть на ограничения для экономики как на новые возможности

Глава Сбера Герман Греф призывал рассматривать любые ограничения, с которыми сталкивается российская экономика, как возможности для дальнейшего ее развития. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного финансового конгресса. Участники сессии пришли к выводу, что сейчас экономика России с тремя основными ограничениями: рабочая сила, доступ к технологиям и источники долгосрочных инвестиций.

«Я склонен рассматривать любые ограничения как возможности. Если есть проблема с кадрами, то сегодня есть огромное количество возможностей, как эту проблему можно решать. Экономика решает эту проблему через нетрадиционный метод. Такого в нашей новой истории не было. Я имею в виду резкий рост доходов практически во всех секторах экономики», — заявил Греф.



По его словам, за счет такого повышения доходов происходит рост потребления, повышение кредитоспособности населения, а также всех планов ЦБ и банков по выдаче кредитов.

«Традиционные меры регулирования ЦБ не срабатывают, потому что такими темпами кредитоспособность населения не повышалась. В этом смысле мы находимся в нетрадиционной картинке и, на мой взгляд, ее нужно переосмыслить и извлечь из нее большое количество потенциальных плюсов. Нужно говорить о новой модели, в том числе новой управленческой модели», — заключил Герман Греф.



Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила о том, что «восстановление экономики — это марафонская дистанция». Сейчас Россия переориентируется на новые рынки и новые схемы по трансграничным платежам. Но, по ее словам, нужно переходить от антикризисных мер к структурным изменениям, которые помогут экономике эффективно работать в долгосрочной перспективе.