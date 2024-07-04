В ЦБ спрогнозировали пик годовой инфляции

Годовая инфляция достигнет своего пика в июле, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Его слова приводит ТАСС.

С 1 июля в России выросли тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Несмотря на то что повышение является разовым, оно вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, пояснил представитель ЦБ.

Постепенное замедление темпов роста потребительских цен в стране, по прогнозу Центробанка, начнется в августе-сентябре.

На начало июля инфляция в России составила 9,22% в годовом выражении.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина пообещала делать все для обеспечения предсказуемо низкой инфляции в стране. Она также отметила, что трансформация экономики является марафоном с препятствиями, а не короткой дистанцией.