Акцизы на табак в РФ в 2025 году планируется увеличить

Акцизы на табак в 2025 году планируется проиндексировать в среднем на 4,7%. Это следует из текста поправок ко второму чтению законопроекта об изменении налоговой системы РФ, документ есть в распоряжении ТАСС.

Согласно поправкам, в 2025 году ставку акциза на сигареты и папиросы планируется повысить до 2 945 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости (не менее 4 тыс. рублей за 1 тыс. штук), в 2026 году - до 3 063 рублей плюс 16% (не менее 4 160 рублей за 1 тыс. штук), в 2027 году - до 3 186 рублей плюс 16% (не менее 4 326 рублей за 1 тыс. штук).

Акциз на сигары может вырасти в 2025 году до 315 рублей за штуку, в 2026 году - до 328 рублей, в 2027 году - 341 рубля. Ставка налога для сигарилл, биди, кретек предложено повысить до 4 485 рублей за 1 тыс. штук в 2025 году, до 4 664 рублей в 2026 году и до 4 851 в 2027 году.

Для табака, за исключением табака в качестве сырья для производства табачной продукции, ставку в 2025 году планируют поднять до 4 657 рублей за 1 кг, в 2026 году - до 4 843 рублей, в 2027 году - до 5 037 рублей. В свою очередь акциз на нагреваемый табак в 2025 году планируют установить на уровне 9 807 рублей за 1 кг, в 2026 году налог может составить 10 199 рублей, а в 2027 году - 10 607 рублей.

Также планируется повысить ставку на жидкости для вейпов - 44 рубля за 1 мл на 2025 год, 46 рублей - на 2026-й, 48 рублей - на 2027-й.

Акциз - это косвенный налог на товары массового потребления внутри страны.