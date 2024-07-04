Осадчий: ЕС заработает €4,6 млрд с пошлин на дешевые товары с маркетплейсов

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий утверждает, что Евросоюз может получить дополнительно €4,6 млрд в бюджет в случае введения импортных пошлин на товары онлайн-магазинов дешевле €150. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что по данным Еврокомиссии, в 2023 году в ЕС импортировали 2,3 млрд товаров, цена которых была ниже беспошлинного порога в €150. Общий объем импорта мог составить €23 млрд евро, если предположить, что стоимость одного товара составляла €10, считает эксперт.

"Если исходить из ставки НДС 20%, то государства Евросоюза в случае отмены этого порога получат дополнительно €4,6 млрд", — утверждает Осадчий.



До этого эксперт рассказал, что конфискация российских активов в США может обернуться для Вашингтона изъятием американского имущества в РФ на колоссальные суммы. Осадчий подчеркнул, что в России продолжают работу крупные американские компании, чье имущество также может быть изъято. По подсчетам агентства, только ответ на арест резервов ЦБ может обойтись Западу минимум в $288 млрд.