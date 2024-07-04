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ЦБ решил расширить пилотный проект цифрового рубля с 1 сентября

Банк России с 1 сентября расширит проект по пилотированию цифрового рубля, сообщает первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

ЦБ расширит пилотный проект цифрового рубля
© РИА Новости

По ее словам, спрос на цифровой рубль со стороны рынка огромный, передает ТАСС.

«Получено большое количество заявок от граждан и бизнеса, которые хотят пользоваться цифровым рублем, и поэтому расширяем проект на все банки и на большее количество участников», – подчеркнула Скоробогатова.

Известно, что первоначально в пилотном проекте участвовали 13 банков, 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах России. С сентября к проекту смогут подключиться новые банки, а также увеличится число физических и юридических лиц, участвующих в тестировании.