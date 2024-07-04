ЦБ расширит пилотный проект цифрового рубля

Банк России с 1 сентября расширит проект по пилотированию цифрового рубля, сообщает первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, спрос на цифровой рубль со стороны рынка огромный, передает ТАСС.

«Получено большое количество заявок от граждан и бизнеса, которые хотят пользоваться цифровым рублем, и поэтому расширяем проект на все банки и на большее количество участников», – подчеркнула Скоробогатова.



Известно, что первоначально в пилотном проекте участвовали 13 банков, 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах России. С сентября к проекту смогут подключиться новые банки, а также увеличится число физических и юридических лиц, участвующих в тестировании.