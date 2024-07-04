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Иран выдвинул идею о создании единой валюты ШОС

Государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стоит задуматься над созданием единой валюты, которая была бы разработана с опорой на передовые технологии. С таким предложением на заседании "ШОС плюс" выступил Мохаммад Мохбер, исполняющий обязанности президента Ирана.

Иран выдвинул идею создания единой валюты ШОС
© Российская Газета
"Одним из важнейших шагов, направленных на усиление роли ШОС в мире и в регионе, может стать укрепление экономического сотрудничества между участниками объединения. К этой сфере относится расширение использования национальных валют или (формирование - прим. "РГ") общей валюты, основанной на прорывных технологиях, что представляет большой интерес и серьезный повод для обсуждения", - сказал иранский президент, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что 3 июля в Астане стартовал саммит ШОС. Все важные сведения, которые нужно знать о данной организации - читайте в специальном материале "Российской газеты".