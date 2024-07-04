Набиуллина оценила перспективу полной финансовой изоляции России

Полная финансовая изоляция России возможна лишь в случае, если в её товарах на мировом рынке не будет необходимости, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта. Пока они нужны, поэтому платежи проходят», — цитирует её РИА Новости.



Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, количество зарубежных контактов Владимира Путина демонстрирует, что попытки Запада изолировать страну провалились.