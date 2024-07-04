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Набиуллина оценила перспективу полной финансовой изоляции России

Полная финансовая изоляция России возможна лишь в случае, если в её товарах на мировом рынке не будет необходимости, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина оценила перспективу полной финансовой изоляции России
© РИА Новости
«Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта. Пока они нужны, поэтому платежи проходят», — цитирует её РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, количество зарубежных контактов Владимира Путина демонстрирует, что попытки Запада изолировать страну провалились.

Экономика
Эльвира Набиуллина
Банк России