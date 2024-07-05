Банк России пока не планирует публиковать прогноз по курсу рубля, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
В частности, в обновленном июльском макропрогнозе его не будет, отметил он.
"Решение на этот счет не принято. Так скажем, в июльском прогнозе курса рубля точно не будет", - сказал Заботкин.
Ранее в Банке России сообщали, что рассматривают возможность публикации прогноза по курсу рубля, подчеркивая, что он не будет представлять точные переменные.
О конгрессе
Финансовый конгресс Банка России - ежегодный крупнейший в России международный финансовый форум, который собирает экспертов, представителей российских и зарубежных структур, руководителей центральных и коммерческих банков, финансовых организаций и бизнес-сообщества.
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Сессии конгресса - интерактивные дискуссии, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы, стоящие перед российской и мировой финансовой системой. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.