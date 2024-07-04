В Центробанке не увидели появления множественных курсов рубля

В России они не сформировались, хотя возможна «фрагментация» по разным внебиржевым сделкам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы понимаем озабоченность рынка по поводу прозрачности курса. В ближайшее время опубликуем подробную методологию расчёта, принципиальных изменений вносить не собираемся», — заявила Набиуллина на брифинге в ходе Финансового конгресса.

