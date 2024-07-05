Титов заявил о ввозе в Россию белорусского вина из «шмурдяка»

Гендиректор «Абрау-Дюрсо» Борис Титов считает, что поставки в Россию продукции Минского завода виноградных вин приведут к перезапуску канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного виноматериала, на работу с которым в Белоруссии в отличие от России нет ограничений. Его заявление цитирует РБК.

По словам бизнесмена, речь идет об «изготовленном из импортного балка, который в обиходе получил прозвище "шмурдяк"». При том, что российскому бизнесу запрещено называть вином такую продукцию, для белорусских винзаводов это правило не действует, также на них не распространяются импортные пошлины, касающиеся вин из стран ЕС, указал Титов.

Он отметил, что если в результате запуска поставок «окажется, что рынок переполняется напитками из Минска, относящимися к нижней ценовой категории, то сам собой встанет вопрос — а в чем тогда поддержка отечественного производителя?»

«Почему то, что теперь запрещено своим, разрешается соседям? В чем экономический смысл?» — задался вопросом глава винного дома.



О начале поставок в РФ вин белорусского завода, названия которых сходны с наименованиями западных вин ранее написал «Коммерсантъ». Речь в материале в частности шла об импорте игристого «Глера Спуманте Экстра Драй», название которого напоминает Glera Spumante Extra Dry от итальянской винодельни Villa degli Olmi.