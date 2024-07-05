Путин выразил сожаление снижением товарооборота с Венгрией

В последнее время наблюдается спад в товарообороте между Россией и Венгрией, что вызывает сожаление. Об этом 5 июля заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая проходит в Кремле.

Глава Российского государства при этом обратил внимание, что у Москвы и Будапешта есть совместные проекты, и в целом сторонам есть, о чем поговорить.

«У нас, к сожалению, наблюдается большой спад в торговом обороте. Но в целом есть над чем работать — у нас совместные проекты осуществляются», — сказал российский лидер.



Путин отметил, что российская сторона рада видеть венгерского лидера в Москве, подчеркнув, что премьер республики прибыл в российскую столицу, в том числе как председатель Совета Евросоюза. Орбан, в свою очередь, назвал сегодняшнюю встречу с Президентом РФ особенной.