На финансовом конгрессе Банка России глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что благодаря резервам и антикризисным мерам отечественной экономике удалось вернуться в «исходное состояние», но смена рынков сбыта, логистики и ситуация с трансграничными платежами требуют системных преобразований. RT на русском

Она подчеркнула, что дешевые кредиты не станут спасением российской экономики с учетом наблюдающихся сложностей, среди которых — отсутствие доступа к большому количеству технологий, дефицит рабочей силы и нехватка «длинных» инвестиций. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что глава ЦБ России констатировала значительное отклонение отечественной экономики от базового сценария — в июле будет обсуждаться повышение ставки. ТАСС