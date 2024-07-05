Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров затронули вопрос появления нового «зернового коридора» через Турцию для нуждающихся стран Африки. Об этом сообщил турецкий лидер, передает агентство «Прайм».

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Эрдоган подчеркнул, что благодаря данному коридору Анкаре уже удалось транспортировать порядка 30 миллионов тонн зерна. Он заявил, что уточнил у российской стороны, как Москва относится к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад. В частности, предполагается создание коридора через Турцию в Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольственной безопасности.

Как утверждает Эрдоган, Путин поддержал цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении. Глава РФ заявил, что «это полезно развивать», отметил президент Турции. Напомним, что срок действия «зерновой сделки», подписанной в Стамбуле 22 июля 2022 года, истек 17 июля 2023 года.

Ранее Путин заявил, что Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении, так называемой, «зерновой сделки». По его словам, не вина России в том, что она не была продлена.