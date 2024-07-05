Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров затронули вопрос появления нового «зернового коридора» через Турцию для нуждающихся стран Африки. Об этом сообщил турецкий лидер, передает агентство «Прайм».
Эрдоган подчеркнул, что благодаря данному коридору Анкаре уже удалось транспортировать порядка 30 миллионов тонн зерна. Он заявил, что уточнил у российской стороны, как Москва относится к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад. В частности, предполагается создание коридора через Турцию в Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольственной безопасности.
Как утверждает Эрдоган, Путин поддержал цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении. Глава РФ заявил, что «это полезно развивать», отметил президент Турции. Напомним, что срок действия «зерновой сделки», подписанной в Стамбуле 22 июля 2022 года, истек 17 июля 2023 года.
Ранее Путин заявил, что Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении, так называемой, «зерновой сделки». По его словам, не вина России в том, что она не была продлена.