Проект бюджета России разрешат внести в Госдуму позже

Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы будет внесен в Госдуму в срок не до 15 сентября, а до 1 октября, следует из поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс, которую одобрил думский комитет по бюджету и налогам. Об этом сообщает ТАСС.

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Как объяснил глава комитета Андрей Макаров, большой законопроект о налоговых изменениях требует серьезной проработки с точки зрения бюджета, для которой потребуются «большие сроки». В связи с этим депутаты решили предоставить кабмину «дополнительные две недели, чтобы проанализировать эти вопросы, как они будут влиять на ситуацию, в том числе в рамках прогноза по социально-экономическому развитию», сказал он.

Второе чтение проекта налоговых изменений, которым, в частности, предполагается, что граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими ставками налога, запланировано в Госдуме на 9 июля. Ранее подготовленные к нему правительством поправки прокомментировал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам президента России Владимира Путина, ссылавшегося на расчеты ведомства, изменения, связанные с введением прогрессивной шкалы НДФЛ, затронут не более 3,2 процента налогоплательщиков страны.