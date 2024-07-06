США побили годовой максимум по закупкам урана из России

В мае США нарастили импорт урана из России, закупив его на рекордную сумму 209,5 млн долларов, следует из данных расчетов американского статбюро.

Уточняется, что в мае был произведен максимальный объем закупок российского урана с марта 2023 года, передает РИА «Новости».

Отмечается, что поставки из России не были единственными. США впервые с июля 2015 года импортировали уран у всех основных поставщиков.

Главным экспортером урана в Штаты в мае стал Китай, с поставками на 323,6 млн долларов. На втором месте расположилась Франция (245,4 млн долларов), а Россия заняла третье место.

В пятерку лидеров также вошли Германия (96,8 млн долларов) и Нидерланды (63,3 млн долларов).

Кроме того, небольшие объемы урана были импортированы из Казахстана (8 млн долларов) и Бельгии (2,6 млн долларов).

Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации.