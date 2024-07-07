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Экономист объяснил, зачем БРИКС единая валюта

Если национальную валюту БРИКС создадут, она будет существовать только в виртуальной форме и будет предназначена для международных расчетов между компаниями, то есть для оплаты межторговых сделок, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он подчеркнул, что она не заменит ни одну национальную валюту внутри страны, поэтому на жизни простых граждан никак не отразится.

Экономист объяснил, зачем БРИКС единая валюта
© РИА Новости

По словам экономиста, коснуться россиян это может только в том смысле, что будет облегчена внешняя торговля и, соответственно, активизирована экономическая деятельность, что в целом благоприятно скажется на развитии страны.

Можно было бы рассчитываться и долларами, и евро, если бы США не начали применять валюту в качестве санкционного оружия против России. Теперь доллар стал, как часто говорят в СМИ, «токсичным». В любом случае у нас активность переместилась на Восток, и у нас консолидируются связи внутри Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с этим создается почва для создания совместной валюты, — объяснил аналитик.

Ранее Беляев также выразил мнение, что единая валюта БРИКС может полностью заменить доллар. Однако он подчеркнул, что создание единой валюты имеет ряд сложностей.