Экономист объяснил, зачем БРИКС единая валюта

Если национальную валюту БРИКС создадут, она будет существовать только в виртуальной форме и будет предназначена для международных расчетов между компаниями, то есть для оплаты межторговых сделок, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он подчеркнул, что она не заменит ни одну национальную валюту внутри страны, поэтому на жизни простых граждан никак не отразится.

По словам экономиста, коснуться россиян это может только в том смысле, что будет облегчена внешняя торговля и, соответственно, активизирована экономическая деятельность, что в целом благоприятно скажется на развитии страны.

Можно было бы рассчитываться и долларами, и евро, если бы США не начали применять валюту в качестве санкционного оружия против России. Теперь доллар стал, как часто говорят в СМИ, «токсичным». В любом случае у нас активность переместилась на Восток, и у нас консолидируются связи внутри Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с этим создается почва для создания совместной валюты, — объяснил аналитик.



Ранее Беляев также выразил мнение, что единая валюта БРИКС может полностью заменить доллар. Однако он подчеркнул, что создание единой валюты имеет ряд сложностей.