Курс евро отреагировал на итоги выборов во Франции

Евро торгуется в понедельник в Австралии на 0,3% ниже, чем на закрытии в пятницу, негативная тенденция может отражать опасения инвесторов в связи с победой левых партий на выборах во Франции. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, на открывшихся в понедельник торгах Австралийской фондовой биржи за один евро предлагают $1,0807. Инвесторы беспокоились по поводу перспективы прихода к власти во Франции "Национального объединения" Ле Пен, но победа левого "Нового народного фронта" была их наибольшим опасением из-за обещаний коалиции расширить бюджетные расходы, когда государственные финансы страны и без того обременены долгами, пишет агентство.

Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции

По предварительным итогам досрочных выборов, в Национальном собрании (нижней палате парламента), состоящем из 577 депутатов, левый "Новый народный фронт" получает от 175 до 205 мест, президентская коалиция "Вместе за республику" набирает от 150 до 175 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" добилась третьего результата и может рассчитывать на 115-150 кресел в нижней палате парламента.