Россия удивит мир рекордным урожаем зерновых

Программа вовлечения в оборот неиспользуемых в настоящее время сельхозземель на первом этапе предполагает увеличение площади сельхозугодий более чем на 13 миллионов гектаров. О том, где взять ресурсы для такого масштабного землеосвоения, какие проблемы предстоит решить и каких результатов в скором времени смогут достичь аграрии, в интервью «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам академик РАН Владимир Кашин.

- Владимир Иванович, в чем сегодня необходимость «второй целины» - что это за программа и как она появилась?

- Программа возвращения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в севооборот продиктована стратегическими задачами нашей страны по обеспечению продовольственной безопасности и наращиванию потенциала экспорта. Это, по сути, веление времени. С начала освоения целины в СССР прошло 70 лет, но этот опыт особенно необходимо проанализировать сегодня. И вот почему.

Посмотрите, к какому плачевному состоянию пришли некогда плодородные земли в результате безвременья 90-х годов. Советские аграрии располагали посевными площадями в 118 миллионов гектаров, сейчас посевной клин — это 80 с небольшим миллионов гектаров. Разница, как говорится, налицо. Если же говорить в целом о сельхозугодьях (куда входят не только пашня, но и травяные луга, сады и так далее), то цифры выглядят еще более тревожно. С 1990 по 2022 год их площадь сократилась в 1,6 раза — с 638 до 379 миллионов гектаров. Только за один 2021 год было утрачено 92 тысячи гектаров пашни. Поля зарастали лесом, переходили из рук в руки спекулянтов-арендаторов, в деревне не стало работы и возникла угроза опустения целых российских регионов. За 30 прошедших лет в стране обезлюдела 31 тысяча сельских населенных пунктов! Вдумайтесь в эту цифру!

Поэтому я и мои коллеги по фракции КПРФ хорошо понимали, к какой катастрофе ведет подобная тенденция. Так появилась партийная программа «вторая целина». Однако прошло еще несколько лет, прежде чем мы смогли убедить Правительство в необходимости принятия на федеральном уровне государственной программы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса». Практическое ее осуществление началось в 2022 году. Но при этом хочу отметить, что программа недофинансирована на 84,4 миллиарда рублей.

- Цели программы понятны. А каков ее экономический эффект?

- Выступая в Госдуме, вице- премьер Правительства Дмитрий Патрушев отметил, что по итогам 2023 года российские аграрии успешно выполнили все показатели программы продовольственной безопасности, а, кроме того, страна прочно удерживает лидерские позиции по экспорту пшеницы, второе место — по поставкам зерновых, зернобобовых, подсолнечного и рапсового масел. Впереди еще более амбициозные задачи, поставленные президентом - увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в полтора раза.

А теперь давайте посмотрим, что даст экономике первый этап программы «второй целины», на котором запланировано введение в оборот 13,5 миллиона гектаров неиспользуемых сельхозземель. Сегодня мы получаем стабильно 145-150 миллионов тонн зерна. Завтра, по данным ученых, возвращенные в сельхозоборот земли позволят увеличить валовой сбор зерна более чем на 40 миллионов тонн. Значит, будем собирать 180-200 миллионов тонн зерна. И это даже при существующих сегодня проблемах с техническим обеспечением. А если сможем преодолеть эти препятствия и пойдем дальше, то программа «второй целины» обеспечит России абсолютное лидерство в экспорте зерновых культур.

- Какими ресурсами обеспечена принятая программа?

- Начатая в 2022 году программа рассчитана на десять лет. За это время ее финансирование должно составить 750 миллиардов рублей, из которых около 500 миллиардов — средства госбюджета. Финансирование очень важно, но я хотел бы сказать о другом не менее ценном ресурсе, за который предстоит побороться даже сильнее, чем за финансирование.

Это кадры. К сожалению, пока остановить отток населения (особенно молодежи) из сельской местности нам не удалось, хотя делается в этом направлении немало. Я веду речь о федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Это не только создание комфортных условий жизни на селе, строительство современной инфраструктуры, очень важно, чтобы молодой человек видел перспективу. Для этого создаются агроклассы, после окончания которых будет возможность поступать вне конкурса в учреждения высшего образования. Но не уезжать при этом в город - филиалы вузов должны будут открыться в близлежащих более крупных (так называемых опорных) населенных пунктах. И конечно, у молодого человека, работающего в аграрном секторе, должна быть достойная зарплата. В советские годы на селе зарплата была выше, чем в среднем по промышленности и экономике, сегодня она отстает от этого показателя почти на 40 процентов! Вот над этим и нам, и Правительству предстоит поработать в первую очередь.

- Вы упомянули о проблемах с техническим обеспечением.

- Масштабное введение земель в оборот потребует иного уровня технического обеспечения АПК. Пять лет назад мы по количеству тракторов, комбайнов, навесного оборудования проигрывали США и Европе в разы! Сегодня ситуация с техникой понемногу выправляется. Но для программы «вторая целина» такой энерговооруженности все же недостаточно.

Есть над чем поработать и в плане обеспеченности семенами, средствами защиты растений, удобрениями. Сегодня наша промышленность ускоренными темпами переходит на рельсы импортозамещения. Введенные санкции помогли нам доказать самим себе — мы можем делать не хуже! Создаются селекционные центры, переработка начинает оживать. Системному росту на всех этих направлениях должна помочь федеральная программа технологического суверенитета. О необходимости ее разработки для каждой отрасли в отдельности говорил Президент в Послании Федеральному Собранию. В Минсельхозе сейчас близка к завершению концепция национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

- Освоение целинных земель в советское время начиналось в Казахстане, но сейчас это другое государство. На каких землях будет развернута «вторая целина»?

- В отличие от 1954 года, когда было начато освоение советской целины, нынешняя федеральная программа не предполагает конкретной географической локализации. Заброшенных сельхозземель много. В средней полосе России, Алтае и других областях. Назову регионы, где сейчас идет активное вовлечение таких земель в оборот. Это Ставрополье, Ростовская, Белгородская, Курская, Брянская области.

- Какие законодательные шаги сегодня необходимы, чтобы освоение «второй целины» шло активнее?

- За прошлый год в Госдуме седьмого созыва комитетом были подготовлены и приняты 89 законов, в частности в 2022 году — 23 закона, в 2023 — 29 законов. И все они так или иначе направлены на развитие аграрного сектора.

Но конкретно по землям я вижу проблему в том, чтобы активнее бороться с теми, кто использует сельхозугодья в спекулятивных целях. Земля должна принадлежать тому, кто на ней работает. Это истина на все времена. В этом плане сделано уже немало законодательных шагов: фермеры получили возможность получать землю без торгов, ужесточена ответственность за неиспользование земли по назначению. В феврале этого года депутаты внесли законопроект, в котором предлагается запретить региональным властям изменять категорию сельскохозяйственных земель на другую без разрешения Минсельхоза. Считаю, что это поставит заслон, когда неиспользованные сельхозземли, вместо того чтобы отдать их крестьянину, переводят в категорию лесных насаждений или под коммерческую застройку.

Также депутатами внесен законопроект, предусматривающий создание единой федеральной информационной системы сведений о землях сельхозназначения и землях, используемых для ведения сельского хозяйства в составе иных земельных категорий. Принятие закона позволит обеспечить систематизацию данных на федеральном уровне о сельхозземлях и их эффективном использовании.