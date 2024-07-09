Подсчитаны нефтегазовые доходы России за полгода

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России за январь - июнь выросли на 68,5% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, до 5,7 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина.

"Нефтегазовые доходы составили 5 698 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+68,5% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - говорится в сообщении.



При этом в Минфине напомнили, что с учетом изменения прогноза социально экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено некоторое снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов (направляемых по итогам года в ФНБ) в 2024 году.

"Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов", - напоминает Минфин.



Оценка ненефтегазовых доходов

Ненефегазовые доходы бюджета России за январь - июнь в свою очередь увеличились на 26,6%, до 11,4 трлн рублей.