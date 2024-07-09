Назван оптимальный курс доллара

Брокер Юлия Хандошко назвала оптимальный курс доллара для бюджета и экспортеров. На ее взгляд, это отметка от 87 до 94 рублей. Власти будут делать все, чтобы держать валюту на этих отметках, уверена эксперт. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Никаких оснований ждать курса доллара по 100–150 рублей сейчас нет, считает брокер, хотя «в России может произойти все что угодно». Более реалистичным сценарием она видит удержание американской валюты в диапазоне 90 рублей. К тому же над этим ведется работа.

В пользу этого говорит и обязательная продажа валютной выручки в России. Специалист добавила, что в июне в стране даже снижалась норма с 80% до 60% с учетом укрепления рубля. В пользу российской валюты играет и предположительное повышение ключевой ставки на 1–2% уже в конце месяца.

Кроме того, дальнейшее падение рубля возможно, только если внезапно вырастет спрос на валюту. Это может произойти, например, при скачке импорта. Такой сценарий реален, если санкции усилятся и логистические цепочки будут пересмотрены, уверена Хандошко.

Курс доллара ЦБ на 9 июля 2024 года составляет 88,1688 рубля, курс евро — 95,6624 рубля.

Тем временем вклады в российских банках не только застрахованы (на сумму до 1,4 млн рублей), но и отличаются высокими ставками.