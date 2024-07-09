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Назван оптимальный курс доллара

Брокер Юлия Хандошко назвала оптимальный курс доллара для бюджета и экспортеров. На ее взгляд, это отметка от 87 до 94 рублей. Власти будут делать все, чтобы держать валюту на этих отметках, уверена эксперт. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Назван оптимальный курс доллара
© ТАСС

Никаких оснований ждать курса доллара по 100–150 рублей сейчас нет, считает брокер, хотя «в России может произойти все что угодно». Более реалистичным сценарием она видит удержание американской валюты в диапазоне 90 рублей. К тому же над этим ведется работа.

В пользу этого говорит и обязательная продажа валютной выручки в России. Специалист добавила, что в июне в стране даже снижалась норма с 80% до 60% с учетом укрепления рубля. В пользу российской валюты играет и предположительное повышение ключевой ставки на 1–2% уже в конце месяца.

Кроме того, дальнейшее падение рубля возможно, только если внезапно вырастет спрос на валюту. Это может произойти, например, при скачке импорта. Такой сценарий реален, если санкции усилятся и логистические цепочки будут пересмотрены, уверена Хандошко.

Курс доллара ЦБ на 9 июля 2024 года составляет 88,1688 рубля, курс евро — 95,6624 рубля.

Тем временем вклады в российских банках не только застрахованы (на сумму до 1,4 млн рублей), но и отличаются высокими ставками.

Экономика