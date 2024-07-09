В Совфеде дали прогноз по повышению ключевой ставки

В июле Банк России будет рассматривать два сценария повышения ключевой ставки, считает сенатор Ольга Епифанова. Следующее заседание регулятора запланировано на 26 июля.

В базовом сценарии ЦБ может рассмотреть повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт до 17%. При его реализации ставка, предположительно, останется на уровне 17% до конца года, считает Епифанова.

«Однако второй сценарий чреват повышением сразу на 2 процентных пункта до 18% годовых. Такой шаг будет означать потребность в усилении эффекта от принятых мер по ужесточению денежно-кредитной политики», — говорит сенатор в прогнозе для «Газеты.Ru».



Баланс рисков, как объясняет Епифанова, сместился в сторону стимулирующих рост цен. По мнению сенатора, сейчас проблема в том, что высокие темпы экономического роста сопровождаются высокой инфляцией, и спрос растет быстрее, чем экономика, промышленность наращивает потенциалы.

Впрочем, сенатор призывает не забывать и про «оптимистичный» путь. Так, в случае феноменального снижения инфляционного давления ключевая ставка Банка России на заседании в третью декаду июля останется на прежнем уровне — 16%.