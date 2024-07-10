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Поставки зарубежных товаров в Россию упали

По итогам первых пяти месяцев года положительное сальдо внешней торговли России выросло на 16,3 процента, до 64,3 миллиарда долларов, что связано с продолжением падения импорта. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) пишет «Коммерсантъ».

Поставки зарубежных товаров в Россию упали
© РИА Новости

Поставки зарубежных товаров снизились на 8,5 процента, до 107,8 миллиарда долларов. Экспорт также сократился, но значительно меньше — на 0,6 процента, до 172,1 миллиарда.

ФТС не раскрывает данные по странам, но статистика по макрорегионам остается стабильной. Экспорт в Европу за указанный период упал на 37,4 процента, до 26 миллиардов долларов, что, скорее всего, стало следствием сокращения закупок европейскими странами нефтепродуктов, природного газа, удобрений, никеля, железа и стали, о чем ранее сообщил Евростат. Импорт из Европы упал меньше — на 16,6 процента, до 28,5 миллиарда.

Поставки товаров в Азию выросли на 10,1 процента, до 130,4 миллиарда долларов, а вот импорт оттуда упал — на 4,1 процента, до 71,8 миллиарда. Как отмечает издание, второе обстоятельство связано с санкциями США, из-за которых стало сложнее осуществлять расчеты с китайскими компаниями и, соответственно, уменьшились торговые потоки.

Из данных по группам товаров выделяется падение поставок в Россию продукции химической промышленности (минус 16,5 процента), а также машин, оборудования, транспортных средств (минус 4,9 процента).

Ранее президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин предупредил о нарастающих проблемах с ввозом китайских автомобилей и деталей к ним. По его словам, угроза санкций США заставляет банки блокировать платежи от российских импортеров.

В середине июня Центробанк приводил свою оценку сальдо внешней торговли России в январе-мае, она оказалась меньше, чем по данным ФТС, — 56 миллиардов долларов.

Экономика
Алексей Подщеколдин
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Коммерсант
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