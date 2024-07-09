Темпы роста производства спиртного в России замедлились

В первом полугодии 2024 года производство алкоголя выросло на 9,2% (без напитков брожения), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Но уже с мая из-за повышения акцизов на многие напитки темп роста замедлился. А в слабоалкогольных напитках эксперты прогнозируют падение выпуска как минимум вдвое.

Так, производство крепкого алкоголя прибавило 10,5%. Но если водки было выпущено на 5,9% больше, то производство ликеро-водочных изделий выросло на 30,1%, коньяка - на 13,3%, других спиртных напитков - на 16,8%. Производство игристых вин подскочило на 28,9%, тихих вин - на 12,6%. А вот выпуск слабоалкогольных напитков впервые за долгий период просел на 7,7%.

Всегда перед повышением ставки акциза создавались приличные запасы. Но обычно ставки повышались с начала года. А теперь основное повышение акцизов произошло с мая, и производители постарались "налопатить" больше продукции до этой даты, поясняет директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Уже с мая началось снижение темпов роста производства.

Он отмечает, что, несмотря на внушительный рост производства игристых вин, сейчас мы выпускаем их меньше, чем в 2010 году. В этом году мы произведем максимум 160 млн литров против около 220 млн литров в 2010 году. Дело в том, что в 2012-2013 годах рынок игристых вин распался на две части: на игристые вина и газированные винные напитки. И производство игристых упало до 120-130 млн литров. Но появился и рынок газированных винных напитков с объемом 80 млн литров в год. В 2020 году рынок газированных винных напитков "отменили" - резко сократился объем производства, а какое осталось, перешло в категорию плодовой продукции. Сейчас игристые вина пытаются занять этот сегмент, говорит Дробиз.

Кроме того, сейчас средний класс путешествует в основном по России, и тот объем алкоголя, который выпивался раньше за границей, теперь пьют здесь.

Также в 2022-2023 годах за счет мощного рывка нашего ВПК часть малообеспеченного населения стала зарабатывать значительно больше, что и обеспечивает рост производства и продаж российских виски, коньяка и других крепких напитков, в меньшей степени игристого и тихого вина.

По мнению Дробиза, из-за утроения ставки акциза на слабоалкогольную продукцию ее производство практически остановилось.