Орешкин назвал мифом проблему «зависших» на счетах рупий

Объемы торговли между Россией и Индией говорят о том, что проблема «зависших» на счетах рупий – миф. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, сообщают «Известия».

«На самом деле, это такой миф, который был в этом плане. Вы же видите объемы торговли. Если не было бы платежей, если бы средства не проходили, то и тех цифр, которых мы достигли в объеме торговли, конечно же не было достигнуто», – отметил Орешкин.



Он подчеркнул, что в области торговли между двумя странами идет постоянное развитие. При этом используются национальные валюты, отметил чиновник.

8 июля премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Москву с официальным визитом. В тот же день индийский премьер-министр встретился с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, а на следующий день политики провели переговоры в Кремле.

Как отметил индийский премьер, в ходе переговоров с Путиным он «слышал оптимизм» по вопросу решения украинского конфликта.