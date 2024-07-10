ОАЭ значительно увеличили закупки российских нефтепродуктов

Объединенные Арабские Эмираты в прошлом году в четыре раза увеличили импорт российских нефтепродуктов. Об этом, ссылаясь на данные министерства экономики ОАЭ, сообщает РИА Новости.

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В 2023 году объем закупаемых ОАЭ нефтепродуктов из РФ достиг максимальных величин за все время торговли между двумя странами. Так, он составил $971,4 млн против $237,8 млн в 2022 году.

Кроме того, в 1,7 раза, до $75,3 млн, возрос импорт российского угля.

В прошлом году товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов увеличился на 3,5%, достигнув рекордных $11,2 млрд.

До этого сообщалось, что россияне по итогам первого полугодия 2024 года вошли в топ-3 покупателей недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах.