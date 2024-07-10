Госдума одобрила рост акцизов на алкоголь и табак

Госдума приняла закон, который предусматривает индексацию акцизов на табачную и алкогольную продукцию на 4% ежегодно на 2025, 2026 и 2027 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, которые направлены на совершенствование налоговой системы РФ. Он устанавливает акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный на 2025 год в размере 4 657 рублей за килограмм, на 2026 год — 4 843 рубля, на 2027 год — 5 037 рублей.

При этом акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9 807 рублей за килограмм, в 2026 году — 10 199 рублей, в 2027 году - 10 607 рублей. Акциз на жидкости для вейпов составит 44, 46 и 48 рублей за миллиграмм в 2025, 2026 и 2027 году соответственно.

Для сигарет и папирос ставка акциза на 2025 год определена в 2 945 рублей за тысячу штук и 16% расчетной стоимости, исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 000 рублей за тысячу штук. В 2026 году показатели составят 3 063 рубля и 16%, но не менее 4 160 рублей, в 2027 году — 3 186 рублей и 16%, но не менее 4 326 рублей.

Ставка акциза на сигары на 2025 и последующие годы составит 315, 328 и 341 рублей за штуку. На сигариллы, биди и кретек они составят 485 рублей, 4 664 рубля и 4 851 рубль за тысячу штук.

Также документ вводит акциз на никотиновое сырье. На 2025 год он составит 2,2 рубля за миллиграмм, на 2026 год — 2,3 рубля, на 2027 год — 2,4 рубля; на бестабачную никотиносодержащую смесь для нагревания — 925 рублей, 962 рубля и 1000 рублей за килограмм соответственно.

Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18 процентов в 2025 году составят 673 рубля за литр безводного этилового спирта. В 2026-м они достигнут 700 рублей, а в 2027-м — 728 рублей. Продукция крепостью меньше 18 процентов будет облагаться акцизом в 148, 154 и 160 рублей соответственно.

Для крепленого вина, крепленого вина наливом, винных, виноградосодержащих и плодовых алкогольных напитков акциз вырастет до 148, 154 и 160 рублей, для игристых вин — до 125, 130 и 135 рублей, а для других вин — до 113, 118 и 123 рублей.

Отметим, что с 1 июля в России выросли минимальные цены на крепкий алкоголь. Розничная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра не может быть ниже 299 рублей, бренди — 403 рублей, а коньяка — 556 рублей.