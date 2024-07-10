Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай и Индию

Россия в мае 2024 года вновь стала самым крупным поставщиком нефти в Китай и Индию, следует из июльского отчета ОПЕК.

Согласно данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, в Индии Россия обеспечила в мае 41% поставок нефти от общего объема импорта страны, как и месяцем ранее. Ирак обеспечил 21% поставок нефти, а Саудовская Аравия - 11%.

Общий объем импорта нефти Индией в мае снизился по сравнению с апрелем на 1%, до 5,1 млн баррелей в сутки (б/ с).

Кроме того, по данным ОПЕК, в мае Россия обеспечила 19% от общего объема импорта нефти Китаем против 21% месяцем ранее. На Саудовскую Аравию пришлось 16% поставок, на Малайзию - 12%, на Ирак - 11. В целом импорт нефти Китаем, по оценке ОПЕК, в мае вырос на 2% к апрелю и составил 11,1 млн б/с.