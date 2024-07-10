Куриные яйца с начала года подешевели на 15%

Стоимость куриных яиц в РФ с начала 2024 года снизилась на 15,4%, мяса кур - на 2,54%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время за период со 2 по 8 июля 2024 года куриные яйца подешевели на 0,5%, в то время как мясо кур подорожало на 0,02%.

В целом за этот период наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию на 0,6%, в том числе на капусту белокочанную - на 4,4%, на огурцы - на 3,7%, на картофель - на 1,6%, на яблоки - на 1,1%. В то же время снизились цены на свеклу столовую - на 4,9%, на помидоры - на 2,5%, на лук репчатый - на 0,9%, на бананы - на 0,8% и на морковь - на 0,3%.

Также наблюдалось снижение цен на гречневую крупу - на 0,2%, на колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы мясные для детского питания - на 0,1%.

В то же время выросли цены на хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания и водку - на 0,5%, на макаронные изделия - на 0,4%, на баранину, масло подсолнечное, сахар-песок и вермишель - на 0,3%, на говядину, колбасы вареные, рыбу мороженую, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,2%, на свинину, масло сливочное, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб пшеничный, муку пшеничную, печенье, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.