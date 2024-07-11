Объединение БРИКС за прошедший год превратилось в новый центр многополярного мира и с каждым годом только упрочивает свои позиции, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«За 15 лет своего существования БРИКС превратился в один из крупнейших экономических центров. При этом его участники, несмотря на вызовы и санкции, улучшили свои позиции», — отметил председатель нижней палаты парламента.



Володин привел в качестве примера усиления роли БРИКС в мировой экономике данные Всемирного банка за 2023 год по показателю ВВП по паритету покупательной способности. По этому показателю РФ занимает четвертое место среди всех стран мира, Китай — первое, Индия — третье, а Бразилия — седьмое. Помимо этого, ряд стран БРИКС входят в топ-25.

В то же время, пишет Володин, позиции экономик стран Запада ослабли из-за санкций и торговых войн, которые они сами же и инициировали. В будущем, уверен спикер Госдумы, отрыв государств БРИКС от Запада будет только расти и не в пользу последнего.

В США запаниковали из-за встречи БРИКС

До этого председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в будущем к БРИКС могут присоединиться страны СНГ.