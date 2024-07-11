«Бутербродекс» вырос на 4,1 пункта за вторую половину июня

«Бутербродекс» вырос на 4,1 пункта на 16-30 июня по сравнению с 1-15 июня — до 131,8 пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Чек Индекса».

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Индекс разработан агентством на основе данных, которые эксклюзивно предоставляются от «Чек индекса». В продуктовую корзину для расчета входят семь товаров, которые часто встречаются на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). За базовое значение в 100 баллов принят «Индекс кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября.

Во второй половине июня сильнее всего вырос средний чек по огурцам — на 56,7%, до 163 рублей. Снижение при этом отмечается по сахару (-11,8% до 60 рублей), сливочному маслу (-5,1% до 166 рублей), кофе (-5% до 190 рублей), батону (-4,9% до 39 рублей) и сыру (-1% до 203 рублей). Прежний уровень остался ветчине (199 рублей).