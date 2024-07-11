В Киеве рассказали, на что потратят доходы от российских активов

Первый транш Евросоюза в размере 1,4-1,5 миллиарда евро в рамках передачи Киеву прибыли от замороженных российских активов будет направлен на покупку боеприпасов, средств противовоздушной обороны (ПВО) и поддержку украинских производителей. Такие расходы анонсировал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает РБК.

По его словам, общая сумма в год будет составлять 2,5-3 миллиарда евро, а профинансированные таким образом товары будут доступны стране до конца 2024 года.

В Минфине предсказали будущее замороженных российских активов

Накануне представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд пообещал, что первый транш Евросоюз переведет Украине в течение ближайших двух недель. В конце июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждал, что Киев скоро получит первые 1,4 миллиарда евро.