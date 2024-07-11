США нарастят ледокольный флот

США намерены значительно нарастить ледокольный флот и побороться за большую часть мирового рынка подобных судов. Об этом Далип Сингх, его заявление опубликовано на официальном сайте Белого дома.

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«США, Канада и Финляндия, стремясь догнать Россию и Китай, объединят усилия для строительства ледоколов, которые необходимы для дальнейшей работы, а также проецирования силы в Арктике и Антарктике», — отметил представитель Белого дома.



Сингх добавил, что у США есть только два полярных ледокола, которые уже приближаются к концу срока эксплуатации. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен «многократно нарастить нынешнее количество настолько быстро, насколько это возможно».