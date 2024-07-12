ЕК призвала кредиторов не допустить дефолта Украины

Европейская комиссия (ЕК) призвала частных кредиторов "оперативно" достичь соглашения с правительством Украины по вопросам реструктуризации задолженности, чтобы не допустить дефолта страны.

Об этом сообщил портал Euractiv.

"Очень важно, чтобы Украина и зарубежные держатели облигаций оперативно достигли справедливого соглашения по параметрам реструктуризации [задолженности]. Это необходимо для того, чтобы достичь цели по восстановлению приемлемого уровня долга", - приводит портал слова представителя ЕК.



По его словам, в ЕС уверены, что заинтересованные стороны намерены это сделать до того, как истечет срок выплаты долга Украиной.

Как прокомментировал порталу представитель британской компании Debt Justice, занимающейся вопросами урегулирования долговых кризисов, Тим Джонс, "если не будет достигнуто соглашение о новой приостановке выплаты долга или о полной реструктуризации долга, Украину, скорее всего, ждет дефолт". Он добавил, что Украина "не может и не должна платить частным кредиторам в полном объеме".

В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга. Как отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, вероятность объявления Украиной дефолта остается высокой, в 2026 году она дойдет до 80%.

Ранее журнал The Economist сообщил, что власти Украины могут объявить дефолт уже в августе, если не смогут договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности. Издание отметило, что военные действия наносят "тяжелый урон экономике Украины", ее валовой внутренний продукт (ВВП) сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года. При этом размер долга по состоянию на июнь достиг 94% ВВП, а плачевное состояние инфраструктуры страны усугубляет экономическую ситуацию.