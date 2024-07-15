Саудовская Аравия пригрозила ЕС на случай конфискации российских активов

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза. О возможном ответе саудитов на случай конфискации российских активов на западе сообщает РИА Новости.

Пао данным источников, представители Саудовской Аравии дали «четкий сигнал» Западу о необходимости соблюдать нормы международного права. В то же время в Минфине страны не поддерживают ответные меры.

«Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы», — приводит мнение ведомства Bloomberg.



Общие вложения стран Персидского залива в евро и ценные бумаги Евросоюза составляют порядка 15,1 миллиарда евро. При этом резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) оцениваются в 69 миллиардов евро, из которых 51 номинированы в валюте, а оставшиеся 18 — в золоте. Чтобы действительно вызвать обвал рынка, к Эр-Риярду должны присоединиться Пекин и Токио, предположил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Несмотря на то, что в одиночку саудиты не навредят экономике еврозоны, они могут запустить цепную реакцию — и серьезная распродажа госдолга ЕС усугубит слабые экономические показатели еврозоны. Иностранным инвесторам принадлежит примерно 50 процентов госдолга Франции, 28 — Италии, 40 — Испании и 45 — Германии, добавил Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

В Минфине предсказали будущее замороженных российских активов

«Большая семерка» до сих пор не договорилась о возможной конфискации замороженных активов российского Центробанка — только об использовании доходов от их размещения для помощи Украине. При этом выбранная схема позволяет передать Киеву значительный объем средств сразу, она предусматривает выдачу кредита, выплачиваться который будет из доходов. При этом в российском Минфине не ожидают, что активы разморозят в обозримом будущем.