Путин назвал сферу, в которой РФ занимает первое место в мире

Россия занимает первое место в мире по производству высокосортного никеля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, которое приурочено ко Дню металлурга.

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Путин поблагодарил работников металлургической отрасли за их вклад, подчеркнув, что благодаря им горно-металлургический комплекс России продолжает уверенно развиваться.

«В прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место — по выпуску алюминия, третье — по производству титановой продукции и пятое — по объемам выплавки стали», — сказал президент.



Путин также призвал металлургические предприятия активнее переходить на современное оборудование. Глава государства выразил надежду на то, что производители выполнят все взятые на себя обязательства по снижению вреда окружающей среде. Он напомнил, что с этой целью в стране реализуется федеральный проект «Чистый воздух».