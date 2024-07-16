Доходы казны от иностранного бизнеса в 2024 году превысят прогноз в 2,5 раза

77,1 млрд рублей от налога на прибыль с доходов иностранных организаций, не имеющих постоянного представительства в России, поступят в федеральную казну в 2024 году, сообщила газета "Известия" со ссылкой на июньские поправки к бюджету.

Сообщается, что это на 164% больше, чем заложено в прогноз - 29,2 млрд рублей.

Как полагает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, причина такой корректировки может быть связана с активным выходом иностранных инвесторов с российского рынка. Продажа активов приводит к росту налоговых доходов, пояснил он изданию.

Другим фактором роста налоговых поступлений от иностранных компаний может быть приостановка соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, считает ведущий научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин.

Доходы в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам в бюджетном прогнозе не учитываются, уточняет газета.