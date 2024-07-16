Доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы ухудшилось

Доверие инвесторов к экономике Германии ухудшилось впервые за год. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков института ZEW сообщает Bloomberg.

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Как отмечают опрошенные эксперты, барометр ожиданий инвесторов в июле упал с 47,5 до 41,8 пункта. Такая тенденция обусловлена плохими результатами промышленности крупнейшей экономики Европы и ее перспективами.

«Экономические перспективы ухудшаются. Тот факт, что немецкий экспорт сократился больше, чем ожидалось в мае, политическая неопределенность во Франции и отсутствие ясности относительно будущей денежно-кредитной политики ЕЦБ способствовали такому развитию событий», — пояснил президент ZEW Ахим Вамбах.



Экономика Германии слишком медленно восстанавливается — по данным Бундесбанка, в этом году она вырастет всего на 0,3 процента. Как отмечает Bloomberg Economics, половина из предполагаемого семипроцентного сокращения производственных мощностей является структурной и полного восстановления после почти двухлетней стагнации будет трудно достичь.

В июне 2024 года депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что экономика страны столкнулась с негативными последствиями из-за санкций против России.