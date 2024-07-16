Крупнейшие инвестбанки ухудшили прогнозы по ВВП Китая на 2024 год

Крупнейшие инвестбанки пересмотрели прогноз по экономике Китая на 2024 год в сторону понижения из-за слабой динамики ВВП страны в первом полугодии, пишет MarketWatch.

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Экономисты Goldman Sachs и Barclays ухудшили оценки с 5% до 4,9% и 4,8% соответственно. Аналитики JP Morgan снизили прогноз до 4,7% с прошлых 5,2%.

Пересмотр прогнозов произошел после того, как КНР отчиталась о более резком, чем ожидалось, замедлении темпов роста ВВП в апреле — июне. Вторая по величине экономика мира за период выросла на 4,7% в годовом выражении, не оправдав консенсус-прогноз и замедлившись с 5,3% в первом квартале.

Кроме того, потребительское доверие продолжает подрывать затяжной кризис на рынке недвижимости Китая. Так, в прошлом месяце цены на новостройки в стране упали максимально с июня 2015 года.