Доля рубля при оплате российского импорта рекордно выросла

По итогам мая 2024 года доля рублевых платежей в структуре оплаты российского импорта достигла рекордных 41,8 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

Предыдущий максимум, как отметили в регуляторе, был достигнут в апреле 2024 года, по итогам которого доля рублевых платежей при оплате российского импорта составила 41,1 процента. Таким образом, за месяц показатель вырос на 0,7 процентного пункта.

За этот период времени также выросла доля рублевых платежей при оплате товаров и услуг из азиатских стран. В мае этот показатель увеличился на 1,6 процентного пункта, если сравнивать с апрелем, и достиг уровня в 37,7 процента. По итогам последнего месяца весны доля подобных платежей составила 36,1 процента, резюмировали в ЦБ.

Ранее в регуляторе сообщили о рекордном росте доли рубля в расчетах России с европейскими странами. К марту 2024 года этот показатель достиг уровня в 58,5 процента. К этому времени доля доллара и евро в структуре расчетов за российский экспорт составила 28,5 процента, а еще 13 процентов пришлись на валюты дружественных стран.