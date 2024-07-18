На Юге России второй день подряд фиксируют рекорд потребления электроэнергии

Новый исторический рекорд потребления мощности на уровне 21 126 МВт зафиксировали в среду, 17 июля, в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга РФ. Об этом сообщает «Системный оператор ЕЭС» в Telegram-канале.

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Это уже второй рекорд за эту неделю — предыдущий был достигнут во вторник, 16 июля. До этого исторический максимум обновлялся в январе. Кроме того, 17 июля был установлен рекорд потребления мощности в период экстремально высоких температур (ПЭВТ) — 137 730 МВт, что на 3 631 МВт выше прошлого летнего максимума, достигнутого в августе прошлого года.

Первый зампред правления «СО ЕЭС» Сергей Павлушкой отметил, что ситуация с электроснабжением на Юге России остается напряженной. Главной задачей организации сейчас является не допустить развития системных аварий и неконтролируемого массового отключения потребителей, отметил он.

Напомним, что 16 июля один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился. Сбой привел к нехватке электроэнергии в ряде южных регионов, где вводили временные графики ограничения подачи электричества. 17 июля электроснабжение удалось восстановить.