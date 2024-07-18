В Минэнерго заявили о «тревожном звоночке» на топливном рынке

Представители Министерства энергетики (Минэнерго) в настоящее время видят «тревожный звоночек» на российском рынке топлива на фоне роста крупнооптовых цен. Об этом заявил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов, его слова приводит ТАСС.

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Он отметил, что на биржевом рынке наметилась тревожная динамика. Подобная тенденция охватила не только сегмент автомобильных бензинов, но и дизельного топлива. Биржевая стоимость последнего, по его словам, «подтягивается» вслед за ростом цен на первые.

Рубцов добавил, что в ведомстве понимают причины биржевого удорожания бензина и дизельного топлива, однако не стал раскрывать конкретные. В то же время он заявил, что в Минэнерго предпринимают все необходимые меры для стабилизации ценовой ситуации на крупном оптовом рынке.

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Это необходимо, чтобы удорожание не охватило мелкий сегмент, который является основным каналом приобретения топлива. В ведомстве подчеркнули, что продолжат работу в этом направлении.

«Если мы продолжим ускоренно его производить и доставлять, то трансляции его в мелкий опт можно не допустить», — резюмировал Рубцов.



Биржевые цены на автомобильные бензины в России растут с июня. Подобная динамика во многом обусловлена опасениями по поводу возможного дефицита топлива на внутреннем рынке на фоне отмены властями запрета на вывоз бензина. Временное разрешение действует до 31 июля 2024 года. В то же время вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в правительстве рассматривают возможность возврата экспортного запрета в августе.

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 18 июля, подобная динамика продолжилась. Стоимость премиального сорта Аи-95 в моменте поднялась до отметки в 73 950 рублей за тонну. Котировки подобрались к абсолютному максимуму в 76 515 рублей, который был достигнут в сентябре 2023 года.

В свою очередь, марка Аи-92 подорожала до 57 908 рублей за тонну, за последние полтора месяца стоимость тонны этого сорта увеличилась более чем на 10 тысяч. Биржевые цены на летнее дизельное топливо к этому времени выросли на 1,22 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигли уровня в 61 178 рублей.