Лондон внес 11 нефтяных танкеров в санкционный список по РФ

Власти Великобритании внесли 11 нефтяных танкеров в свой санкционный список по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В нем говорится, что РФ использует внесенные в список танкеры с целью обхода введенных западными странами ограничений на торговлю российской нефтью и нефтепродуктами. Документ запрещает им доступ в порты Великобритании, а также может быть прекращена их регистрация в судовом реестре. Кроме того в нем говорится, что капитаны и лоцманы указанных судов «могут получить предписание об их задержании».

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призывал «охотиться за танкерами с российской нефтью по всему миру» и «отлавливать теневой флот».