Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Российский рынок акций в четверг показал уверенный рост. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи подрос на 1,13%, до 2 980,62 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,38%, до 1 068,51 пункта. Курс юаня вырос на 0,025%, до 12,028 рублей.

Дивидендный гэп в акциях "Транснефти" и "Сургутнефтегаза" сказался на старте торгов. Покупатели усиливали позиции по ходу дня. Тяжеловесные акции "Газпрома" раллировали на позитивном новостном фоне, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был спокойным. "Европейский центральный банк, как и ожидалось, оставил процентные ставки без изменений. Регулятор отметил, что ценовое давление остается высоким. В США число первичных заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю неожиданно превысило прогноз аналитиков, составив 243 тыс.", - также рассказал эксперт.

Рынок акций

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали расписки Fix Price (+7,45%), привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (+4,31% и +3,3%), привилегированные акции "Башнефти" (+4,16%), бумаги "Селигдара" (+3,99%), котировки "ТКС холдинга" (+3,92%), акции "Северстали" (+3,57%), котировки "Полюса" (+0,58%).

"Расписки Fix Price в четверг подскочили без очевидных фундаментальных причин. Из июльских новостей по компании можно отметить ее перерегистрацию в Казахстан. Котировки "Мечела" шли наверх после сильного падения предыдущих сессий", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В акциях "Башнефти" наблюдались покупки после закрытия дивидендного реестра за 2023 год, при этом следующих выплат инвесторам, очевидно, придется ждать еще целый год. Акции "Селигдара" и "Полюса" повышались после достижения ценами на золото накануне очередного исторического пика $2 488 за унцию.

"Кроме того, "Селигдар" в четверг сообщил об увеличении суммарной выручки по итогам первого полугодия на 3% год к году, до 20,8 млрд рублей. Выручка от реализации произведенного золота, в частности, выросла на 51% год к году, до 17,3 млрд рублей за счет увеличения объема продаж и благоприятной конъюнктуры на рынке золота на фоне более высоких цен на драгоценный металл", - также сообщила специалист.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-18,21% и -0,22%), привилегированные акции "Транснефти" (-8,07%), расписки "Русагро" (-3,56%), бумаги "Акрона" (-0,71%), акции Solidcore (-0,48%), расписки "Эталона" (-0,31%).

Акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" упали после дивидендных отсечек за 2023 год, но отступили от минимумов дня. "Транснефть" в четверг также сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии в 2,4 раза, до 54,5 млрд рублей, пояснила Кожухова.

Прогноз на 19 июля

19 июля торговая активность обычно пониженная, инвесторы могут отложить основные покупки на начало следующей недели. Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 июля - 2 950 - 3 050 пунктов, по паре юань-рубль 11,9-12,1, по курсу рубля к доллару - 87,5-89,5 рубля.

Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 2 950 - 3 050 пунктов, пара USD/RUB вероятно проведет торги в диапазоне 87,50-89,00 рублей, EUR/RUB - в коридоре 95,00-97,00 рублей, пара CNY/RUB - в интервале 12,00-12,35 рубля.

Конец недели ожидается достаточно скудным на новости, события и публикации. Общерыночное внимание может быть приковано к череде выступлений представителей руководства ФРС, в том числе Рафаэля Бостика и Мишель Боумен. В рамках сезона квартальных отчетностей финансовые результаты представят Schlumberger, Electrolux.