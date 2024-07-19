Samsung выпустит Galaxy Z Fold 6 Ultra, но только в Китае и Корее

За последнее время приходило много разной информации о судьбе проекта Galaxy Z Fold 6 Ultra, Slim — утончённого складного смартфона от Samsung. 9 июля появилась информация о том, что вендор отказался от выпуска этого смартфона, однако инсайдер Max Jambor и портал AllRound-PC утверждают, что компания всё же выпустит эту модель.

Но выйдет Slim только в двух странах — Китае и Южной Корее. На это намекают и данные об общем количестве аппаратов, которые окажутся в продаже: 400 000-500 000 штук — небольшое количество.

Судя по этим осколкам информации, продажи Galaxy Z Fold 6 Ultra будут ограничены только Китаем и Кореей — о других странах ничего не известно. Как пишет издание Android Authority, видимо, желающим иметь лимитированную складную модель придётся импортировать устройства из указанных регионов продаж.