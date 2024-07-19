Венгрия поднимет в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России

Венгрия считает недружественными по отношению к себе действия Украины по запрету поставок нефти из России и поднимет вопрос об этом 22 июля на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов введение Украиной санкций против российской компании "Лукойл", которая поставляет нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию и Словакию.

"Мы указали украинским властям, что это непонятное, неприемлемое и недружественное решение с их стороны", - сказал Сийярто. "В понедельник (22 июля - прим. ТАСС) я подниму этот вопрос на Совете министров иностранных дел Европейского союза, потому что странно, что страна, пытающаяся вступить в Евросоюз, серьезно угрожает энергоснабжению двух государств - членов ЕС", - добавил глава венгерского МИД.

