Китай резко сократил импорт российского СПГ

Китай в первом полугодии 2024 года снизил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, свидетельствуют данные на сайте Главного таможенного управления КНР.

За первые шесть месяцев Китай импортировал из России 3,5 миллиона тонн СПГ. Этот показатель на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом поставки нефти увеличились на 4,8% и превысили 55 миллионов тонн.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности поставлять газ через территорию Украины после 2024 года, передает «Радиоточка НСН».