Европейской стране грозит топливный кризис из-за решения Зеленского

Решение Украины ввести частичный запрет на транзит российской нефти ЛУКОЙЛа через свою территорию может привести к перебоям с электроэнергией и дефицитом топлива в Венгрии, сообщает Politico. Будапешт зависит от сырья из России: только в апреле 2024 года Венгрия потратила почти €250 млн (2,4 млрд рублей) на российскую нефть и газ.

Украинские меры могут создать серьезную ситуацию. Венгры могут столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии всего за «недели», если не будет найдено решение, – заявила исследователь и эксперт по Венгрии в аналитическом центре «Центр восточных исследований» Илона Гизиньска.

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Главный дипломат Будапешта Петер Сийярто заявил, что меры Украины могут угрожать долгосрочной энергетической безопасности Венгрии и раскритиковал Киев за решение заблокировать транзит. Он также отметил, что украинские власти «продемонстрировали готовность найти решение ситуации, но с тех пор эти попытки сошли на нет». Издание также отмечает, что Киев ввел запрет на фоне все более напряженных отношений между Киевом и Будапештом.