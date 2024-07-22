Совет Евросоюза продлил все санкции против России до 31 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление совета.

Решение распространяется на все пакеты санкций, которые были приняты властями ЕС с 2014 года. Его принимают автоматически дважды в год.

Напомним, что с 21 февраля 2022 года Евросоюз ввел 14 пакетов экономических и индивидуальных санкций против РФ и ее граждан. Из числа юридических лиц под ограничениями оказались 685 субъектов — среди них госорганы, банки, конструкторские бюро, заводы, научно-исследовательские институты, СМИ и прочие. Индивидуальные санкции ввели против 1558 россиян.

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Ранее газета Handelsblatt сообщила, что антироссийские санкции Евросоюза провалились, ограничения могут в конечном итоге сильнее навредить самим европейцам. Об этом свидетельствуют данные четырех европейских институтов экономических исследований. В публикации отмечается, что в средне- и долгосрочной перспективе Россия все равно снова будет участвовать в мировой торговле.