Доллар отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Доллар слабо отреагировал на выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

По состоянию на 13.53 по московскому времени индекс доллара (его курс к корзине валют шести государств — торговых партнеров США) снизился на 0,13 процента, до 103,97 пункта, курс евро к доллару вырос до 1,089 доллара, на 0,12 процента. Курс доллара к японской иене снизился чуть более заметно — до 156,85 иены, на 0,41 процента по сравнению с котировками закрытия предыдущего торгового дня.

21 июля Джо Байден объявил, что снимет свою кандидатуру с президентских выборов. В качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии он поддержал вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден заявил, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

Ранее эксперты Anderida Financial Group спрогнозировали, что мировой тренд на дедолларизацию продолжится после снятия Байдена. Специалисты отметили, что смена кандидата перед выборами — «опасная игра». Однако положение валюты в глобальной финансовой системе определяется долгосрочными процессами, и многие страны стремятся снизить зависимость своих экономик от США.